Burjassot ofereix teràpia assistida amb gossos per a menors amb TEA

L’Ajuntament de Burjassot, a través de les regidories de Serveis Socials i Educació, dirigides per Manuela Carrero, posa en marxa un nou programa per a fomentar la inclusió, el desenvolupament i el benestar dels menors diagnosticats amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Este projecte assistencial complementa altres iniciatives municipals destinades a millorar la qualitat de vida dels xiquets i xiquetes amb TEA, com les sessions formatives per a famílies o la instal·lació de pictogrames en edificis públics i passos de vianants.

Este programa d’oci assistit amb animals, fruit del treball conjunt de l’àrea municipal de Dependència i de l’ADI (Servei d’Atenció al Desenvolupament Infantil), es desenvoluparà en col·laboració amb la Fundació A Cavall. Es tracta d’una teràpia assistida amb gossos per a menors amb TEA, d’entre 4 i 12 anys, empadronats a Burjassot.

El programa té capacitat per a 50 xiquets i xiquetes, distribuïts per grups d’edat, i es durà a terme del 16 de maig al 28 de novembre de 2025, els divendres a la vesprada, al Centre Socioeducatiu Díaz Pintado.

Requisits per a participar

Els xiquets i xiquetes interessats hauran de complir els requisits següents:

Disposar d’un diagnòstic de TEA emès pel Servei de Neuropediatria o de Salut Mental Infantil del Sistema Públic de Sanitat (no s’admetran informes de la sanitat privada).

emès pel Servei de o de del (no s’admetran informes de la sanitat privada). Estar empadronats a Burjassot abans de la data de la convocatòria.

abans de la data de la convocatòria. No presentar fòbies ni al·lèrgies als animals.

Sol·licituds i terminis

Les sol·licituds es podran presentar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot (apartat de tràmits), on es publicaran les bases completes de la convocatòria. El termini d’inscripció serà del 3 al 15 d’abril. Per a aquelles famílies que no disposen de mitjans electrònics, es podrà presentar la sol·licitud presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) – Casa de Cultura, amb cita prèvia.

L’Ajuntament publicarà la llista provisional de menors seleccionats el 25 d’abril, i el termini per a presentar al·legacions estarà obert fins al 30 d’abril. La llista definitiva es farà pública el 7 de maig. Els pares, mares i/o tutors dels xiquets i xiquetes seleccionats estàn convocats a una reunió informativa el 9 de maig a les 17.30 h.

Beneficis de la teràpia amb animals

Les teràpies assistides amb animals han demostrat ser una intervenció eficaç per a xiquets i xiquetes amb TEA, gràcies als seus beneficis emocionals i socials, avalats per nombroses investigacions científiques. Amb el projecte #AmicGos, els professionals d’A Cavall creen entorns de oci i interacció entre els menors i els animals, promovent moments de disfrute i benestar en un espai lúdico-terapèutic, sempre respectant el benestar animal.