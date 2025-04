Carlet es prepara per acollir aquest cap de setmana la tercera edició de la Ruta de la Tapa

Carlet es prepara per celebrar els dies 4,5, 11 i 12 d’abril la Ruta de la tapa, a la qual es troben adherits deu bars de la localitat adherits

A partir de les set de la vesprada en les dates assenyalades, els bars oferiràn dues tapes especials.

Un dels exemples és el bar la Tertúlia, un dels bars que porta participant en les tres edicions de la ruta de la tapa de Carlet, elaborant una tapa de carn i altra de peix.

Manuel Gómez, propietari del bar La Tertúlia

Els 10 bars participants presenten dos tapes al concurs, desde l’ajuntament han elaborat un mapa on indica els bars adherits a la ruta de la tapa que podrà seguir la gent. S’ha establert un preu acorde a la situació actual econòmica, de 5 euros per beguda mes tapa. Una tapa elaborada amb productes de proximitat, on es premiarà l’us de productes locals i regionals.

Una iniciativa en la que desde l’ajuntament de Carlet defensen que s’han volcat plenament els bars del municipi.