Comença al Senat la comissió d’investigació sobre la dana del 29 d’octubre

La comissió d’investigació al Senat sobre la dana del 29 d’octubre ha començat este dilluns amb les compareixences de dos catedràtics d’enginyeria hidràulica.

Juan Bautista Marco Segura i Félix Francés García, seran els primers a aportar les seues valoracions tècniques abans que arriben els alts càrrecs polítics, com el president del govern, Pedro Sánchez, i el president del Consell, Carlos Mazón.

Els tècnics seran els primers a passar per la comissió, i al llarg de març i abril està prevista la compareixença d’arquitectes, enginyers, agricultors, empresaris, regants, catedràtics de dret i una representant de l’empresa concessionària del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH).

El moment més esperat arribarà quan comencen a comparéixer els responsables polítics, tot i que encara no s’ha definit el calendari. A més de Pedro Sánchez, passaran per la comissió les vicepresidentes primera i tercera, María Jesús Montero i Sara Aagesen, així com diversos ministres, entre els que estaràn Margarita Robles (Defensa), José Manuel Albares (Afers Estrangers) i Fernando Grande-Marlaska (Interior).

Diversos grups parlamentaris havien sol·licitat també la compareixença d’altres responsables autonòmics, com l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, qui està imputada per la jutgessa de Catarroja i que no compareixerà al Senat. Els populars han justificat la decisió argumentant que el Senat és un òrgan nacional i no correspon avaluar la gestió autonòmica, fet que explicaria l’absència d’altres càrrecs valencians.