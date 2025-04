El col·legi Blasco Ibáñez de Beniparrell continua tancat cinc mesos després de la riuada

El que podia resultar una solució senzilla, disposar d’autobusos amb places suficients per a tots els alumnes i que arribessin puntuals a les 9 hores

S’ha convertit en un problema de conciliació laboral i familiar i també educatiu.

Desde l’AMPA de l’escola, s’ha sol·licitat per diferents vies oficials la necessitat d’un tercer autobús o dos autobusos grans que puguen portar alhora tots els escolars de Beniparrell a Silla i així evitar tots els problemes que genera aquest desplaçament per a les famílies.

Els xiquets han hagut de prescindir d’activitats extraescolars, degut a que tampoc s’ha habilitat un autobus per tal que els menuts puguen tornar a casa a partir de les 17h de la vesprada.

Els pares, no descarten la via judicial per a exigir el ple dret a l’educació dels seus fills i filles amb l’objectiu d’acabar el curs escolar amb la menor afectació possible.