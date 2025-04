El Comité d’Empresa denuncia la fallida integració del personal laboral amb motiu del sèptim aniversari de la reversió

El Comité d’Empresa s’ha concentrat a les portes de l’Hospital de la Ribera amb motiu del sèptim aniversari de la reversió al Departament de Salut, quan la Conselleria de Sanitat va assumir la gestió directa.

Els representants del personal laboral s’han reunit baix el lema “set anys de vergonya” per denunciar la falta de millores laborals, la fuga de professionals i els incompliments del conveni col·lectiu.

La falta de voluntat per a arribar a acords per part de Conselleria és un altre dels motius que centren les protestes. El Comité d’Empresa insisteix en el fet que, en estos set anys, en què han passat dos presidents autonòmics, quatre consellers de Sanitat i tres gerents diferents, han convocat més de 50 actes de protesta i s’han reunit amb tots els grups polítics i alcaldes de les principals poblacions del departament.

Els sindicats també denuncien el desmantellament de la cartera de serveis de l’Hospital, la deixadesa de la Conselleria a l’hora de solucionar problemes bàsics com el de l’aparcament o el col·lapse en urgències per falta de llits.

El Comité demanda un acord que millore les condicions del personal laboral de forma immediata. Tot i que veuen el recent anunci d’un procés d’estatutarisació com a possible solució futura, reclamen solucions ja i emplacen el personal a la pròxima concentració el divendres 4 d’abril, així com a l’assemblea de dimarts 15 per decidir conjuntament les següents accions.