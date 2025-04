El trinquet municipal de Manises celebra els cent anys amb una exposició

La mostra ‘100 anys fent trinquet, una expo de pilota i trinquet en Manises’ es podrà visitar a la Casa de Cultura fins al 29 d’abril

El trinquet municipal de Manises Juan Blasco Navarro compleix cent anys d’història, ja que aquest recinte esportiu va ser inaugurat el 29 d’abril de 1925.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Manises, Yurena Hueso, ha ressaltat que “després de la reforma de l’any passat, el trinquet arriba al seu centenari en unes condicions immillorables, tant per la infraestructura com per la feina incansable del Club de Pilota”. “Preservar aquest llegat és essencial per al poble valencià, i aquesta mostra ens permet apropar-nos encara més al nostre esport més autòcton”, ha afegit Hueso.

La celebració d’aquesta fita comença amb una exposició a la sala Ceramista Gimeno de la Casa de Cultura de Manises, en la qual es farà un recorregut per la història de la pilota valenciana, el seu naixement, el desenvolupament del joc mateix, les modalitats que existeixen i, fins i tot, un homenatge especial a personatges històrics que han jugat a aquest esport, com ara el ‘Xiquet de Quart’.

Aquesta mostra, que rep el nom ‘100 anys fent trinquet, una expo de pilota i trinquet en Manises’, estarà oberta al públic del 4 al 29 d’abril i també permetrà a les persones visitants l’oportunitat de conéixer per què el trinquet municipal de Manises porta el nom de Juan Blasco Navarro i la seua importància en el món de la pilota.

Per altra banda, en el marc d’aquesta exposició, es repassarà la història del Club de Pilota de Manises amb els trofeus dels seus èxits esportius, materials utilitzats pels jugadors i imatges des del naixement del club.

L’aniversari del trinquet municipal de Manises Juan Blasco Navarro es tancarà amb una gran partida de professionals, que se celebrarà el dissabte 3 de maig, a les 11 hores.