Gan Pampols coordina amb Picanya les pròximes accions de recuperació i proposa crear un marc específic per gestionar les emergències

El vicepresident trasllada les noves ajudes a autònoms i comerç local aprovades aquest dimarts pel Consell, dotades amb 127,4 milions

Detalla també les obres per recuperar el metro i proposa elaborar un pla director amb les accions prioritàries de recuperació del municipi

El vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols, s’ha reunit amb l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, per coordinar les pròximes accions de recuperació després de la riuada al municipi, on ha proposat crear un marc específic per gestionar aquest tipus d’emergències.

El vicepresident també ha traslladat les noves mesures per a autònoms i comerç local aprovades aquest dimarts pel Consell davant la preocupació per part dels municipis de l’Horta Sud per la possibilitat que molts negocis no puguen tornar a obrir.

En aquest sentit, la Generalitat ha aprovat ajudes directes per valor de 127,4 milions d’euros per reactivar i recuperar la indústria, el comerç, l’hostaleria i els serveis danyats per la riuada.

Així mateix, durant aquesta reunió institucional en què ha participat el comissionat del Govern per a la Reconstrucció, José María Ángel, Gan Pampols ha pres nota de les necessitats de Picanya i ha proposat a l’Ajuntament elaborar un pla director per planificar i prioritzar les noves accions de recuperació del municipi.

El vicepresident ha assegurat que la Generalitat “té la mateixa disposició que el primer dia a seguir treballant de la mà dels ajuntaments i a escoltar les seues problemàtiques”.

En aquesta línia, ha valorat aquestes trobades interadministratives per “posar en comú el que està fent l’Administració General de l’Estat i el que està fent l’Administració de la Generalitat” per coordinar-se, evitar duplicitats i ser més eficients en la resposta. “El més important d’això és la informació de primera mà que aporta el mateix Ajuntament, que no ve esbiaixada ni mediatitzada”, ha assegurat.

Després de la reunió, el vicepresident ha recorregut junt amb l’alcalde i el comissionat algunes de les zones més afectades de Picanya.

En aquest sentit, les dades recollides per la Vicepresidència Segona reflecteixen la especial virulència de la DANA al barri de Vistabella, on va resultar danyat un gran nombre d’habitatges.

A més, la riuada va provocar la pèrdua de més de 5.000 vehicles; la destrucció d’accessos; la caiguda de ponts i passarel·les; els danys en totes les infraestructures situades en plantes baixes, tant municipals com privades, així com en els subministraments de gas i aigua potable que, en diferent mesura, van afectar el total dels 11.800 habitants de Picanya.

Així mateix, s’han quantificat les pèrdues i conseqüències de la catàstrofe en el teixit empresarial i industrial o en l’agricultura del municipi, on el 80% dels cultius ha patit danys.