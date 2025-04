Paco Roca, Rosa Montero, José Luis Sastre i Joaquim Bosch entre els participants del III Bressol Literari de Carcaixent

El festival literari se celebrarà del 27 al 30 de març al Magatzem de Ribera

La tercera edició del Bressol Literari de Carcaixent ja té data: del 27 al 30 de març, el Magatzem de Ribera es convertirà en l’epicentre de la literatura amb la participació d’autors de renom com Paco Roca, Rosa Montero, José Luis Sastre i Joaquim Bosch.

Un programa de luxe per a celebrar la literatura

El dijous 27 de març, el festival s’iniciarà amb un col·loqui sobre memòria entre el reconegut il·lustrador Paco Roca i l’escriptor Paco Cerdà.

El divendres 28 de març, la prestigiosa escriptora madrilenya Rosa Montero presentarà la seua última novel·la, en una conversa amb María José Gálvez, Directora General del Llibre.

El dissabte 29 de març, el protagonisme serà per a:

José Luis Sastre , periodista de la Cadena SER , que oferirà una xarrada al matí.

, periodista de la , que oferirà una xarrada al matí. Mario Obrero , qui presentarà el seu assaig sobre diversitat lingüística “Con e de curcuspín” .

, qui presentarà el seu assaig sobre diversitat lingüística . Vesprada Poètica, amb la participació dels poetes Ángeles Mora, Àngels Gregori, Josep Piera, Mario Obrero, Joan Deusa i Josep Lluís Roig.

Finalment, el diumenge 30 de març, el festival es tancarà amb la presència de:

Joaquim Bosch , jutge i divulgador.

, jutge i divulgador. Bibiana Collado Cabrera, qui presentarà la seua novel·la “Yeguas exhaustas”.

Novetats del Bressol Literari 2025

Com a novetat, el festival s’amplia a Xàtiva del 4 al 6 d’abril, amb autors destacats com Ferran Torrent, Marta Orriols i Máximo Huerta. A més, l’Ajuntament de Carcaixent ha programat activitats culturals, teatre i tallers per acompanyar el festival al llarg de la setmana.

El Bressol Literari de Carcaixent continua consolidant-se com un referent cultural de les lletres valencianes i estatals.