La Guàrdia Civil rescata dues persones que navegaven en caiac

Els agents van escoltar la crida d’auxili a Salvament Marítim per part de dues persones que navegaven en caiac per la zona de PortSaplaya (València).

El fort vent i l’onatge els estaven allunyant de la costa.

El Servei Marítim de la Guàrdia Civil ha rescatat dues persones que navegaven en dos caiacs per la zona de PortSaplaya (València) i que, a causa del vent i del fort onatge, s’havien allunyat de la costa.

Al voltant de les 13.00 hores del passat 29 de març, els agents a bord d’una embarcació van escoltar una crida d’auxili realitzada a Salvament Marítim per part d’unes persones que estaven navegant en caiac per la zona de PortSaplaya. El mar els estava allunyant de la costa i no eren capaços d’acostar-se a la vora.

Després d’escoltar l’avís i a causa de la relativa proximitat dels agents, que es trobaven al sud de Sagunt, es van posar en contacte amb Salvament Marítim per a informar de la seua proximitat. La situació era preocupant, ja que el vent estava arremolinant-se i la seua direcció era cap a l’est, fet que allunyaria encara més de la costa les persones afectades.

Salvament Marítim va informar els agents que es tractava de dues persones, cadascuna amb un caiac, i que es trobaven a l’altura del barranc de Carraixet, a uns 500 metres de la vora. Degut al vent i a l’onatge, es continuaven allunyant cap al sud. Malgrat els seus intents per apropar-se a la costa, la força del vent i les ones els ho impedien.

El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va posar rumb cap a la zona, arribant a l’altura del barranc de Carraixet sobre les 13.20 hores. Després de realitzar una batuda per la zona, finalment van localitzar els dos caiacs amb les persones a bord a les 13.25 hores. Els afectats es trobaven en un evident estat de nerviosisme i amb la roba xopa per l’onatge, encara que sense símptomes d’hipotèrmia.

Després de pujar a l’embarcació dels agents, van ser traslladats a PortSaplaya, el port més proper, en perfecte estat.