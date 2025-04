La Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, gran vencedora del 48 Certamen de Bandes de la Diputació

La Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar ha estat la gran vencedora del 48 Certamen de Bandes de la Diputació de València celebrat durant el cap de setmana.

La banda, dirigida per Rafa García, ha resultat guanyadora en Secció Primera, per a formacions de fins a 90 músics, amb un total de 362 punts.

Així mateix, l’agrupació s’ha endut menció d’honor i el premi Neomúsica a la millor interpretació de la peça obligada, ‘Rituals i sortilegis’, de Pedro Salinas.

Així, la banda de Guadassuar, amb ‘Entornos’ d’Amando Blanquer com a peça lliure, es va imposar en Secció Primera al Centre Artístic Musical de Bétera i al Centre Instructiu Santa Cecília de Puçol. Des de la Unió Musical, destaquen l’impuls que este reconeixement significa per a una agrupació amb gran tradició al municipi i, sobretot, per a les noves generacions.

En altres categories del certamen, en Secció Segona l’or va ser per a la Societat Musical La Familiar de Benissanó; en Secció Tercera, per a la Unió Musical d’Algímia d’Alfara i en Secció Quarta, per a La Unió de Tres Forques.

Cal destacar que Guadassuar va aconseguir este guardó el 29 de març, quan es complien cinc mesos de la DANA, que va deixar greus conseqüències a la localitat. Una coincidència que fa la fita encara més emocionant per als músics del municipi, veïns i veïnes.