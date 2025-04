Obert el termini per a sol·licitar les subvencions a entitats esportives de València de la temporada 2024-2025

L’import de les ajudes que atorgarà l’Ajuntament ascendix fins als 1.580.000 d’euros i es podrà sol·licitar fins al 30 d’abril a través de la seu electrònica.

Les ajudes estan estructurades en cinc àmbits: esport en edat escolar, esport per a totes i tots, esport de competició oficial, esdeveniments esportius 2025 i esport per a persones amb discapacitat.

L’Ajuntament de València, a través del Servici d’Esports, ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a clubs i entitats esportives sense ànim de lucre de la ciutat corresponents a la temporada 24/25, que es podran presentar fins el pròxim 30 d’abril a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València, seguint l’enllaç: Seu Electrònica

Per a la temporada 2024-2025, l’import de la convocatòria és fins a 1.580.000€, estructurats en 5 àmbits esportius:

Esport en edat escolar

Esport per a totes i tots

Esport de competició oficial

Esdeveniments esportius 2025

Esport per a persones amb discapacitat

L’objectiu de la convocatòria és impulsar i donar suport a les actuacions promotores de la pràctica esportiva no professional, amb especial atenció a les quals fomenten l’aprenentatge i la difusió de valors esportius i educatius, l’esport per a totes i tots, així com per a persones amb discapacitat, la participació en competicions oficials i la celebració d’esdeveniments esportius a la nostra ciutat.

El tràmit ha de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Ajuntament a través del següent enllaç: Seu Electrònica

Cinc línies de subvencions

La quantia econòmica destinada a l’esport de la ciutat es troba dividida en cinc grans línies:

Esport en edat escolar : projectes esportius dirigits a la població en edat escolar menor de 18 anys , destinats a l’ensenyament, aprenentatge de l’esport, activitats recreatiu-educatives i competició esportiva escolar.

: projectes esportius dirigits a la , destinats a l’ensenyament, aprenentatge de l’esport, activitats recreatiu-educatives i competició esportiva escolar. Esport per a totes i tots : projectes dirigits a la població adulta (major de 18 anys) , sense necessitat d’inscripció federativa, amb especial suport a col·lectius de protecció social preferent, com majors de 65 anys, dones, persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social .

: projectes dirigits a la , sense necessitat d’inscripció federativa, amb especial suport a col·lectius de protecció social preferent, com . Esport de competició oficial : subdividida en: Alt nivell : per a projectes d’ esport d’equip en competicions internacionals o en les dues màximes categories nacionals , així com competicions d’alt nivell en modalitats distintes. Clubs esportius : per a equips que participen en competicions oficials distintes a l’alt nivell i per a competicions individuals no d’alt nivell.

: subdividida en: Esdeveniments esportius : per a activitats esportives organitzades per entitats sense ànim de lucre , amb participació oberta i una duració màxima de 7 dies consecutius . Es divideix en tres subcategories subvencionables : Esdeveniment especial Esdeveniment popular Esdeveniment esportiu rellevant

: per a activitats esportives organitzades per , amb . Es divideix en : Esport per a persones amb discapacitat: es valoraran projectes dirigits a la promoció de la pràctica esportiva de persones amb discapacitat (física, psíquica i sensorial), així com iniciatives que utilitzen l’esport inclusiu com a eina d’integració social.

Tal com destaquen les bases de la convocatòria, els gastos subvencionables han de respondre, indubtablement, a la naturalesa de l’activitat esportiva i han de resultar necessaris per a l’execució dels projectes. D’igual mode, les ajudes econòmiques concedides no podran superar els 60.000 euros per entitat beneficiària. Segons l’àmbit de les proves, l’Ajuntament ha establit uns límits de les subvencions en relació amb el gasto total del pressupost presentat.