València celebra la Setmana de l’Aigua en el marc del 22 de Març, Dia Mundial de l’Aigua, i subratlla l’aposta per la digitalització

El regidor Carlos Mundina destaca el bessó digital de l’aigua potable com un referent per a ciutats internacionals

València ha iniciat avui la Setmana de l’Aigua, un conjunt d’activitats dedicades a la conscienciació i la promoció de la gestió eficient de l’aigua, amb motiu del 22 de març, Dia Mundial de l’Aigua. L’acte de presentació ha estat presidit pel regidor delegat del Cicle Integral de l’Aigua, Carlos Mundina, qui ha ressaltat la importància de la digitalització en la gestió de l’aigua potable a la ciutat.

Mundina ha destacat que València és pionera en l’ús de tecnologia de digitalització per gestionar el subministrament d’aigua potable, amb el bessó digital de l’aigua com a model per a altres ciutats internacionals, com Florència, Niça, Houston o Toronto. Aquest sistema permet una gestió més eficient, amb un rendiment del 90% i poques fugues, un fet que col·loca la ciutat a l’avantguarda tecnològica en matèria de recursos hídrics.

Activitats de la Setmana de l’Aigua

La programació de la Setmana de l’Aigua inclou una àmplia varietat d’activitats, adreçades a tots els públics, per sensibilitzar i informar sobre la importància de la sostenibilitat i la gestió responsable de l’aigua. Les activitats inclouen:

Tastos d’aigua

Visites a les plantes potabilitzadores

Tallers educatius

Un dels esdeveniments destacats ha estat la conferència “València: Ciutat respectuosa amb l’aigua”, impartida per la catedràtica d’Enginyeria Hidràulica de la UPV, Amparo López Jiménez. A més, s’han realitzat jornades educatives per a estudiants de Primària, centrades en la sostenibilitat i l’impacte de les accions humanes en el medi ambient, amb col·laboracions de diverses entitats.

Presentació de la nova app d’Emivasa

Una de les novetats d’aquest any és la presentació de l’app mòbil d’Emivasa, dissenyada per facilitar la interacció dels usuaris amb l’empresa gestora de l’aigua. L’aplicació permet canvis de domiciliació, altes de contractes i consulta del volum d’aigua utilitzat diàriament.

Visites i activitats formatives

Durant la setmana, es faran diverses visites a les plantes potabilitzadores, com l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) El Realón, on els participants podran conèixer el procés de potabilització. Així mateix, hi haurà tallers sobre la sequera i la gestió eficient de l’aigua, amb especial èmfasi en la sostenibilitat i l’ús responsable dels recursos hídrics.

Educació sobre l’aigua a l’escola

Els estudiants de Primària també participaran activament en el festival, descobrint el cicle urbà de l’aigua a través de jocs i dinàmiques interactives que els ensenyaran la importància de la gestió sostenible de l’aigua.

Col·laboració pública-privada per a una gestió eficient

El regidor Mundina ha subratllat la importància de la col·laboració pública-privada per aconseguir una gestió eficient i sostenible de l’aigua, destacant que Emivasa, l’empresa mixta gestora de l’aigua, és fonamental en aquest procés.

La Setmana de l’Aigua en València és una excel·lent oportunitat per promoure la concienciació ambiental i mostrar els avanços de la ciutat en la digitalització i sostenibilitat en la gestió dels seus recursos hídrics.